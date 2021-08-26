О'Нил отреагировал на предложение включить в топ-10 центровых враждующего с ним Ховарда

Прославленный баскетболист, а ныне эксперт и телеведущий Шакил О'Нил отреагировал на предложение включить в рейтинг лучших центровых в истории НБА центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайта Ховарда. Идея включить Ховарда в этот рейтинг была предложена в «инстаграме» О'Нила в соответствующем посте. Сам Шакил, известный не самыми дружелюбными отношениями с Дуайтом, высказался по этому поводу с иронией.



«Вау. Это интересное предложение», — написал О'Нил.

Фото можно посмотреть на странице Шакила О'Нила в «Инстаграме».

Отметим, что сам Шакил в рейтинге занял четвёртое место.



О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов Национальной баскетбольной ассоциации, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.