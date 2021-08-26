Эксперт назвал пакет, который поможет «Голден Стэйт» заполучить звезду и бороться за титул

Известный в прошлом игрок ряда клубов НБА, а ныне комментатор и телеведущий Джейлен Роуз высказался о шансах «Голден Стэйт Уорриорз» побороться за титул в новом сезоне НБА.

«У команды» есть возможность составить пакет из Джеймса Уайзмена, Эндрю Уиггинса и кого-то из молодых игроков, чтобы заполучить качественного исполнителя, который окажет содействие в борьбе за титул.

У «Уорриорз» есть прекрасный дуэт в лице Стефена Карри и Клэя Томпсона: Карри был в пятёрке претендентов на MVP в прошлом сезоне, и это без Клэя в составе. Дрэймонд Грин — по-прежнему один из лучших защитников лиги. Их главным тренером по-прежнему является Стив Керр. Если посмотреть на другие команды Западной конференции, то окажется, что у них просто нет всего этого», – приводит слова Роуза NBC Sports.