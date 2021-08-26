Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт назвал пакет, который поможет «Голден Стэйт» заполучить звезду и бороться за титул

Эксперт назвал пакет, который поможет «Голден Стэйт» заполучить звезду и бороться за титул
Комментарии

Известный в прошлом игрок ряда клубов НБА, а ныне комментатор и телеведущий Джейлен Роуз высказался о шансах «Голден Стэйт Уорриорз» побороться за титул в новом сезоне НБА.

«У команды» есть возможность составить пакет из Джеймса Уайзмена, Эндрю Уиггинса и кого-то из молодых игроков, чтобы заполучить качественного исполнителя, который окажет содействие в борьбе за титул.

У «Уорриорз» есть прекрасный дуэт в лице Стефена Карри и Клэя Томпсона: Карри был в пятёрке претендентов на MVP в прошлом сезоне, и это без Клэя в составе. Дрэймонд Грин — по-прежнему один из лучших защитников лиги. Их главным тренером по-прежнему является Стив Керр. Если посмотреть на другие команды Западной конференции, то окажется, что у них просто нет всего этого», – приводит слова Роуза NBC Sports.

Новость по теме
Стефен Карри рассказал, на какого игрока хотел быть похожим в детстве
Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021