«Химки» закрыли долги перед всеми российскими игроками и тремя легионерами

Химки» усилиями бывшего якорного спонсора и руководства клуба закрыли большинство долгов перед баскетболистами за прошедший сезон, сообщает «Спорт-экспресс».



По информации источника, клуб на этой неделе закрыл задолженности перед всеми российскими игроками (Сергей Карасёв, Вячеслав Зайцев, Егор Вяльцев, Сергей Моня, Антон Понкрашов, Евгений Воронов, Тимофей Мозгов и Андрей Десятников), а также перед тремя легионерами — Джорданом Мики, Эрриком Макколлумом и Янисом Тиммой.



Все вопросы по контракту с покинувшим команду Алексеем Шведом были решены ещё две недели назад.



Неразрешёнными остаются только дела Стефана Йовича и Девина Букера. В настоящее время они решаются в суде. Велика вероятность, что определённость по ним наступит уже в сентябре.

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