Расселл Уэстбрук сделал Джеймсу Хардену дорогой подарок на день рождения

Разыгрывающий клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук подарил игроку «Бруклин Нетс» Джеймсу Хардену дорогие часы от известного производителя. Вчера, 26 августа, Хардену исполнилось 32 года.

Сообщается, что такие часы стоят от $ 130 тыс.

Посмотреть соответствующее видео можно в «твиттере» Bleacher Report.

Уэстбрук и Харден вместе выступали за «Оклахома-Сити Тандер» и за «Хьюстон Рокетс». Расселл — четвёртый номер драфта НБА 2008 года, Джеймс — третий номер драфта 2009 года.

Уэстбрук – рекордсмен в истории НБА по числу трипл-даблов за карьеру (184) и обладатель награды MVP сезона-2016/2017. В прошлом сезоне в составе «Вашингтон Уизардс» Расселл провёл 65 матчей, набирая в среднем 22,2 очка, 11,7 передачи и 11,5 подбора.