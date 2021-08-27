Шакил О'Нил раскрыл причину своей вражды с Коби Брайантом
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Легендарный игрок НБА, член Зала славы Шакил О’Нил раскрыл причину, по которой он враждовал с другой суперзвездой «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайантом во времена совместных выступлений.
«Я увековечил эти моменты из раздевалки, потому что единственное, что я хорошо понял — это маркетинг. Итак, мне не нравится он, он недолюбливает меня. В итоге все говорили о нас. Это всё, чего мне хотелось, и люди верили в это, так далеко зашла эта история. Если бы это было правдой, то, думаете, мы бы выиграли три чемпионата из четырёх?» — сказал Шакил О'Нил в подкасте FULL SEND PODCAST.
Ранее Шакил О’Нил рассказал, что главной причиной ухода из «Лейкерс» был не конфликт со звёздным партнёром по команде Коби Брайантом.
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