Майк Джеймс собирается завершить карьеру после истечения контракта с ЦСКА

Американский защитник ЦСКА Майк Джеймс в своём «твиттере» объяснил, почему не стоит ожидать его перехода в «Панатинаикос».
По словам Джеймса, он вряд ли перейдёт в греческий клуб из-за действующего контракта с ЦСКА. Кроме того, после его окончания он хотел бы завершить карьеру.
После отстранения от матчей ЦСКА из-за конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом Джеймс во второй части прошлого сезона выступал за «Бруклин Нетс», который в итоге не стал делать ему квалификационное предложение летом.
В сезоне-2020/2021 ЦСКА, защищавший титул в Евролиге, занял четвёртое место в турнире. В полуфинале московский клуб проиграл турецкому «Анадолу Эфес», а в матче за третье место — итальянскому «Милану». В регулярном чемпионате подопечные Димитриса Итудиса заняли второе место.
- 29 августа 2021
-
01:08
-
01:01
-
00:58
-
00:22
- 28 августа 2021
-
23:20
-
22:52
-
21:23
-
19:42
-
18:05
-
17:33
-
16:37
-
15:35
-
14:49
-
14:46
-
13:52
-
12:58
-
11:54
-
10:47
-
09:42
-
08:47
-
08:21
-
00:50
- 27 августа 2021
-
23:57
-
21:59
-
20:52
-
19:56
-
18:44
-
17:33
-
16:13
-
14:04
-
13:08
-
11:29
-
11:20
-
10:08
-
09:13