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Майк Джеймс собирается завершить карьеру после истечения контракта с ЦСКА

Майк Джеймс собирается завершить карьеру после истечения контракта с ЦСКА
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Американский защитник ЦСКА Майк Джеймс в своём «твиттере» объяснил, почему не стоит ожидать его перехода в «Панатинаикос».

По словам Джеймса, он вряд ли перейдёт в греческий клуб из-за действующего контракта с ЦСКА. Кроме того, после его окончания он хотел бы завершить карьеру.

После отстранения от матчей ЦСКА из-за конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом Джеймс во второй части прошлого сезона выступал за «Бруклин Нетс», который в итоге не стал делать ему квалификационное предложение летом.

В сезоне-2020/2021 ЦСКА, защищавший титул в Евролиге, занял четвёртое место в турнире. В полуфинале московский клуб проиграл турецкому «Анадолу Эфес», а в матче за третье место — итальянскому «Милану». В регулярном чемпионате подопечные Димитриса Итудиса заняли второе место.

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