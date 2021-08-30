Дирк Новицки: после первого матча со Скотти Пиппеном понял, что он — высокомерный осёл

Чемпион НБА 2011 года в составе «Даллас Маверикс» Дирк Новицки поделился мнением о шестикратном чемпионе лиги в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппене.

«Скотти Пиппен был моим кумиром. Свою третью игру в НБА (на самом деле четвёртую. — Прим. «Чемпионата») я провёл со Скотти Пиппеном. Это было потрясающее чувство. Поначалу я не мог поверить, что играю с ним.

Мне было сложно в первом сезоне. Все эти люди были на постерах у моей кровати, а теперь я играю с ними. Но я был полностью разочарован, так как Скотти Пиппен был моим кумиром, а оказался высокомерным ослом», — приводит слова Новицки Sports Casting.

Новицки всю карьеру в НБА провёл в «Далласе», Пиппен, помимо «Чикаго», выступал за «Хьюстон Рокетс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс».