Главный тренер «Далласа» Кидд: меня не интересует книга про Янниса, не он её писал

Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд поделился мнением по поводу книги о стремительном развитии карьеры чемпиона НБА-2021 в составе «Милуоки» Янниса Адетокунбо.
«Они делают из мухи слона, потому что не он писал эту книгу.
Самое интересное, что мои отношения с Яннисом выходят за рамки баскетбола. Я разговаривал с ним через пару часов после рождения его сына. Классное имя — Маверик. Вот настолько мы близки.
Так что я подожду, когда Яннис напишет свою книгу про «Бакс». Конечно, я в курсе об упомянутой вами книге, но не собираюсь обращать внимание на неё», — приводит слова тренера Yahoo Sports.
В книге про Янниса было описано несколько историй, в которых Кидд жёстко вел себя по отношению к Яннису. Тренер иногда отчитывал грека за ошибки на глазах у всей команды и мог усадить будущую звезду НБА на скамейку запасных.
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