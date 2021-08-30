Джейсон Тейтум сделал новую татуировку в честь Коби Брайанта
Поделиться
Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум сделал на левой ноге татуировку, на которой изображена цифра 24. Под этим номером легендарный атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант провёл в НБА 10 сезонов.
Публикация доступна в «твиттере» Bleacher Report.
Тейтум никогда не играл против Коби Брайанта в официальных матчах НБА. Летом 2018-го они проводили совместную тренировку, впоследствии Джейсон признавался: «Я никогда не забуду тот день, когда тренировался с Коби. Помимо рождения моего сына, это был лучший день в моей жизни».
Джейсон Тейтум набирал в среднем 26,4 очка, 7,4 подбора и 4,3 передачи в сезоне-2020/2021, «Селтикс» проиграли «Бруклин Нетс» в первом раунде плей-офф (1-4).
Комментарии
- 30 августа 2021
-
23:20
-
22:53
-
21:31
-
20:40
-
20:35
-
18:22
-
17:14
-
16:34
-
14:35
-
13:21
-
12:05
-
11:23
-
10:26
-
09:10
-
08:36
-
01:04
- 29 августа 2021
-
23:52
-
22:57
-
22:00
-
20:50
-
18:53
-
17:51
-
16:56
-
15:12
-
13:55
-
13:17
-
11:30
-
10:21
-
09:20
-
01:08
-
01:01
-
00:58
-
00:22
- 28 августа 2021
-
23:20
-
22:52
Партнерский контент