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Джейсон Тейтум сделал новую татуировку в честь Коби Брайанта

Джейсон Тейтум сделал новую татуировку в честь Коби Брайанта
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Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум сделал на левой ноге татуировку, на которой изображена цифра 24. Под этим номером легендарный атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант провёл в НБА 10 сезонов.

Публикация доступна в «твиттере» Bleacher Report.

Тейтум никогда не играл против Коби Брайанта в официальных матчах НБА. Летом 2018-го они проводили совместную тренировку, впоследствии Джейсон признавался: «Я никогда не забуду тот день, когда тренировался с Коби. Помимо рождения моего сына, это был лучший день в моей жизни».

Джейсон Тейтум набирал в среднем 26,4 очка, 7,4 подбора и 4,3 передачи в сезоне-2020/2021, «Селтикс» проиграли «Бруклин Нетс» в первом раунде плей-офф (1-4).

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