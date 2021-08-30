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224-сантиметровый Бобан Марьянович сменил имидж

224-сантиметровый Бобан Марьянович сменил имидж
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Центровой «Даллас Маверикс» серб Бобан Марьянович опубликовал в своём «инстаграме» фото, в котором предстал перед подписчиками в новом образе.

Серб предложил поклонникам оценить свой новый имидж.

Публикация доступна в «инстаграме» Бобана Марьяновича.

Бобан Марьянович выступает в НБА с сезона-2015/2016. За это время серб побывал в «Сан-Антонио Спёрс», «Детройт Пистонс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Филадельфия Сиксерс» и «Даллас Маверикс». На его счету 263 игры и 6,0 очков в среднем за матч. В предыдущем сезоне центровой принял участие в 33 играх, в которых набирал 4,7 очка в среднем. Марьянович является любимцем публики и одним из самых высоких игроков лиги. Его рост составляет 222 см. Больше только у Тако Фолла из «Бостон Селтикс».

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