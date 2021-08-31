Эксперт: «Лейкерс» будут играть двумя баскетбольными мячами?
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Известный эксперт НБА Скип Бэйлесс отреагировал на возвращение разыгрывающего Рэджона Рондо в «Лос-Анджелес Лейкерс». По мнению Бэйлесса, «Лейкерс» будут испытывать сложности с тем, чтобы грамотно разделить время на площадке между Рондо и другим разыгрывающим Расселом Уэстбруком.
«Это хороший ход, если забыть о том, что Рондо — первая замена Расселла Уэстбрука, который не любит сидеть на банке. «Лейкерс» будут играть двумя баскетбольными мячами?» — приводятся слова Бэйлесса в «твиттере» Undisputed.
Рондо стал свободным агентом после согласования выкупа контракта на $ 7,5 млн с «Мемфис Гриззлиз». Разыгрывающий уступил «Гриззлис» $ 2,6 млн — ровно такую же сумму он получит в «Лейкерс» и не потеряет в зарплате за сезон-2021/2022.
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