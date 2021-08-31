Сборная России узнала соперников в квалификации ЧМ-2023 по баскетболу

Сборная России по баскетболу узнала, с кем ей предстоит сражаться за путёвку на чемпионат мира 2023 года. Соперниками подопечных Сергея Базаревича, которые попали в группу H в квалификационном раунде, стали Нидерланды, Исландия и Италия.
Результаты жеребьёвки европейской квалификации ЧМ-2023 по баскетболу
Группа A: Сербия, Словакия, Бельгия, Латвия
Группа B: Беларусь, Великобритания, Греция, Турция
Группа C: Хорватия, Швеция, Финляндия, Словения
Группа D: Израиль, Германия, Эстония, Польша
Группа E: Франция, Португалия, Венгрия, Черногория
Группа F: Босния и Герцеговина, Литва, Болгария, Чехия
Группа G: Грузия, Северная Македония, Испания, Украина
Группа H: Россия, Нидерланды, Исландия, Италия
Для проведения матчей группового этапа предусмотрены три окна: 20 ноября – 30 ноября 2021 года, 21 февраля – 1 марта 2022 года, 27 июня – 5 июля 2022 года. Во второй групповой этап квалификации выйдут по три команды из группы. Они сформируют ещё четыре группы по шесть команд в каждой.
- 31 августа 2021
-
14:26
-
13:52
-
12:17
-
11:18
-
10:19
-
09:09
-
07:56
-
00:06
- 30 августа 2021
-
23:20
-
22:53
-
21:31
-
20:40
-
20:35
-
18:22
-
17:14
-
16:34
-
14:35
-
13:21
-
12:05
-
11:23
-
10:26
-
09:10
-
08:36
-
01:04
- 29 августа 2021
-
23:52
-
22:57
-
22:00
-
20:50
-
18:53
-
17:51
-
16:56
-
15:12
-
13:55
-
13:17
-
11:30