Сборная России узнала соперников в квалификации ЧМ-2023 по баскетболу

Сборная России по баскетболу узнала, с кем ей предстоит сражаться за путёвку на чемпионат мира 2023 года. Соперниками подопечных Сергея Базаревича, которые попали в группу H в квалификационном раунде, стали Нидерланды, Исландия и Италия.

Результаты жеребьёвки европейской квалификации ЧМ-2023 по баскетболу

Группа A: Сербия, Словакия, Бельгия, Латвия

Группа B: Беларусь, Великобритания, Греция, Турция

Группа C: Хорватия, Швеция, Финляндия, Словения

Группа D: Израиль, Германия, Эстония, Польша

Группа E: Франция, Португалия, Венгрия, Черногория

Группа F: Босния и Герцеговина, Литва, Болгария, Чехия

Группа G: Грузия, Северная Македония, Испания, Украина

Группа H: Россия, Нидерланды, Исландия, Италия

Для проведения матчей группового этапа предусмотрены три окна: 20 ноября – 30 ноября 2021 года, 21 февраля – 1 марта 2022 года, 27 июня – 5 июля 2022 года. Во второй групповой этап квалификации выйдут по три команды из группы. Они сформируют ещё четыре группы по шесть команд в каждой.