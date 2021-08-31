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Сборная России узнала соперников в квалификации ЧМ-2023 по баскетболу

Сборная России узнала соперников в квалификации ЧМ-2023 по баскетболу
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Сборная России по баскетболу узнала, с кем ей предстоит сражаться за путёвку на чемпионат мира 2023 года. Соперниками подопечных Сергея Базаревича, которые попали в группу H в квалификационном раунде, стали Нидерланды, Исландия и Италия.

Результаты жеребьёвки европейской квалификации ЧМ-2023 по баскетболу

Группа A: Сербия, Словакия, Бельгия, Латвия
Группа B: Беларусь, Великобритания, Греция, Турция
Группа C: Хорватия, Швеция, Финляндия, Словения
Группа D: Израиль, Германия, Эстония, Польша
Группа E: Франция, Португалия, Венгрия, Черногория
Группа F: Босния и Герцеговина, Литва, Болгария, Чехия
Группа G: Грузия, Северная Македония, Испания, Украина
Группа H: Россия, Нидерланды, Исландия, Италия

Для проведения матчей группового этапа предусмотрены три окна: 20 ноября – 30 ноября 2021 года, 21 февраля – 1 марта 2022 года, 27 июня – 5 июля 2022 года. Во второй групповой этап квалификации выйдут по три команды из группы. Они сформируют ещё четыре группы по шесть команд в каждой.

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