Определены полуфинальные пары Суперкубка Единой лиги ВТБ

В полуфинале Суперкубка Единой лиги ВТБ ЦСКА сыграет с «Локомотивом-Кубань», УНИКС — с «Зенитом».

18 и 19 сентября на «ВТБ Арене» пройдет первый в истории предсезонный турнир Единой Лиги ВТБ — Суперкубок. Четыре лучшие команды по итогам сезона-2021/22 — ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань» — сойдутся в борьбе за главный трофей — Кубок А.Я. Гомельского.

18 сентября

16.00 — УНИКС (2) — Зенит (3)

19.00 — ЦСКА (1) — Локо (4)



19 сентября

16.00 — матч за 3-е место

19.00 — финал



«Мы позиционируем свой первый предсезонный турнир — Суперкубок Единой Лиги ВТБ — прежде всего как спортивное событие, в котором участвуют четыре лучших клуба по итогам прошлого сезона. Именно поэтому распределение полуфинальных пар прошло по спортивному принципу. Первая команда по итогам сезона-2020/21 ЦСКА сыграет с четвертой — «Локомотивом-Кубанью». А вторая команда — финалист Лиги ВТБ УНИКС — составит пару с «Зенитом», который занял третье место. Совсем скоро поступят в продажу билеты на Суперкубок. Уверена, всех болельщиков ждет бескомпромиссная борьба на «ВТБ Арене»!» — приводит слова генерального директора Единой лиги ВТБ Илоны Корстин официальный сайт турнира.