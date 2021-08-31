«Чикаго» мог включить Демара Дерозана в сделку по Лаури Маркканену

Известный эксперт Шэмс Чарания рассказал, почему руководство «Чикаго» решилось на обмен форварда Лаури Маркканена в «Кливленд».

«Интерес к подписанию Маркканена проявляли «Даллас», «Новый Орлеан», «Кливленд», «Миннесота», «Сан-Антонио», «Сакраменто» и «Бостон». «Буллс» вели себя жёстко при ведении переговоров, отказавшись от нескольких сделок, в конечном итоге согласились на солидное предложение «Кливленда». Маркканен подписал с «Кавальерс» четырёхлетнее соглашение на сумму $ 67,5 млн. Руководителям клубов лиги в какой-то момент даже казалось, что «Буллс» не хотят расставаться с Маркканеном, хотя было очевидно, что бигмен, выбранный под 7-м номером драфта, хотел начать всё с чистого листа и просил клуб о переходе. Сначала все ожидали, что Маркканен перейдёт в «Сан-Антонио» в рамках сделки по Демару Дерозану, но «Чикаго» отказался включать форварда в этот обмен», – приводит слова Чарании The Athletic.

Напомним, Маркканен был выбран «Чикаго» под 7-м номером драфта НБА — 2017. В этом сезоне Маркканен набирал в среднем 13,6 очка, 5,3 подбора и 0,9 передачи за игру, при этом забивая 40,2% из-за дуги.



Новый контракт Маркканена рассчитан на четыре года, он должен заработать в «Кливленде» $ 67 млн.