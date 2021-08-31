Гэри Пэйтон раскрыл суть вражды Коби Брайанта и Шакила О'Нила
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Американский баскетболист Гэри Пэйтон рассказал о вражде спортсменов Коби Брайанта и Шакила О'Нила.
«Когда мы вошли в сезон, всё было немного по-другому. Я слышал о напряжённости между Шаком и Коби, на самом деле всё было не так. Просто у меня было два брата: старший и младший, и они постоянно соревновались друг с другом во всём. Старший ревновал к успехам младшего, младший к достижениям старшего. Они вели себя как дети. Вот и всё, что было. Старший брат хотел, чтобы младший уважал его. Младший брат не хотел этого делать, но всё было в порядке», — цитирует Пэйтона Essentially Sports со ссылкой на интервью спортсмена с Дэвидом Самсоном.
Гэри Пэйтон — двукратный олимпийский чемпион, чемпион НБА.
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