Андрей Кириленко прокомментировал ситуацию с главным тренером сборной России

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что определённости с позицией главного тренера сборной России на данный момент нет. Контракт Сергея Базаревича с национальной командой закончился после квалификации на Олимпиаду в Токио, которую россияне не сумели преодолеть.

«По тренеру сборной мы сейчас в подвешенном состоянии. Только-только состоялся тренерский совет, далее должен собраться исполком, где мы обсудим все возможные варианты.

Мы не хотим спекулировать на тренерскую тему, потому что с большим уважением относимся к Сергею Базаревичу. Он проделал великолепную работу начиная с 2016 года, которую мы не хотим обесценивать сейчас. За исключением последнего неудовлетворительного результата в отборе на Олимпиаду, у него всё было по делу», — цитирует Кириленко «Р-Спорт».