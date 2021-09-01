Андрей Кириленко прокомментировал ситуацию с главным тренером сборной России

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что определённости с позицией главного тренера сборной России на данный момент нет. Контракт Сергея Базаревича с национальной командой закончился после квалификации на Олимпиаду в Токио, которую россияне не сумели преодолеть.
«По тренеру сборной мы сейчас в подвешенном состоянии. Только-только состоялся тренерский совет, далее должен собраться исполком, где мы обсудим все возможные варианты.
Мы не хотим спекулировать на тренерскую тему, потому что с большим уважением относимся к Сергею Базаревичу. Он проделал великолепную работу начиная с 2016 года, которую мы не хотим обесценивать сейчас. За исключением последнего неудовлетворительного результата в отборе на Олимпиаду, у него всё было по делу», — цитирует Кириленко «Р-Спорт».
- 1 сентября 2021
-
11:12
-
10:04
-
09:12
-
00:16
- 31 августа 2021
-
23:44
-
23:32
-
22:41
-
21:47
-
21:16
-
21:08
-
19:35
-
18:25
-
17:37
-
16:46
-
16:41
-
14:26
-
13:52
-
12:17
-
11:18
-
10:19
-
09:09
-
07:56
-
00:06
- 30 августа 2021
-
23:20
-
22:53
-
21:31
-
20:40
-
20:35
-
18:22
-
17:14
-
16:34
-
14:35
-
13:21
-
12:05
-
11:23