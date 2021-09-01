Чарльз Баркли: Леброн Джеймс совершил величайшее, что я когда-либо видел в спорте

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Чарльз Баркли восхитился достижениями четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса.

«Думаю, Леброн Джеймс совершил величайшее, что я когда-либо видел в спорте. Он в 18 лет попал в НБА, он единственный, кто уже в 18 лет был очень хорош. Как и в случае с Коби Брайантом, ему приходилось непросто в первые сезоны. Как и Кевину Гарнетту, всем этим парням.

То, чего добился Леброн, попав в НБА в 18 лет, соответствуя всей шумихе вокруг него, никогда не попадая в неприятности, — это одна из величайших вещей, что я когда-либо видел в жизни», — приводит слова Баркли Fadeaway World.

Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Всего за сборную США он провёл 68 матчей. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.