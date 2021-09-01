Чарльз Баркли: Леброн Джеймс совершил величайшее, что я когда-либо видел в спорте

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Чарльз Баркли восхитился достижениями четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса.
«Думаю, Леброн Джеймс совершил величайшее, что я когда-либо видел в спорте. Он в 18 лет попал в НБА, он единственный, кто уже в 18 лет был очень хорош. Как и в случае с Коби Брайантом, ему приходилось непросто в первые сезоны. Как и Кевину Гарнетту, всем этим парням.
То, чего добился Леброн, попав в НБА в 18 лет, соответствуя всей шумихе вокруг него, никогда не попадая в неприятности, — это одна из величайших вещей, что я когда-либо видел в жизни», — приводит слова Баркли Fadeaway World.
Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Всего за сборную США он провёл 68 матчей. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.
- 1 сентября 2021
-
15:01
-
13:17
-
12:14
-
11:12
-
10:04
-
09:12
-
00:16
- 31 августа 2021
-
23:44
-
23:32
-
22:41
-
21:47
-
21:16
-
21:08
-
19:35
-
18:25
-
17:37
-
16:46
-
16:41
-
14:26
-
13:52
-
12:17
-
11:18
-
10:19
-
09:09
-
07:56
-
00:06
- 30 августа 2021
-
23:20
-
22:53
-
21:31
-
20:40
-
20:35
-
18:22
-
17:14
-
16:34
-
14:35