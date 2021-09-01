Лучший подбирающий НБА получил новый контракт на $ 46 млн

Центровой «Атланты Хоукс» Клинт Капела договорился с клубом о подписании нового контракта, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски в своём «твиттере». Новое соглашение рассчитано на два года, по нему баскетболист заработает $ 46 млн.
С учётом существующего контракта Капела останется в «Атланте» до 2025 года.
В минувшем сезоне Капела принял участие в 63 встречах регулярного чемпионата, набирая в среднем 15,2 очка и совершая 14,3 подбора за игру (лучший результат в НБА).
В прошедшем сезоне «Атланта» смогла дойти до финала конференции, где проиграла «Милуоки Бакс». В плей-офф команда смогла одолеть «Нью-Йорк Никс» и «Филадельфию Сиксерс». Напомним, ранее «Хоукс» переподписали контракт с Треем Янгом. Игрок может получить $ 207 млн за пять лет. Новое соглашение вступит в силу с 2022 года.
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