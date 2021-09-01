Димитрис Итудис высказался об игре 3 новичков ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением после товарищеского матча с МБА (107:59), отметив прогресс новичков команды Алексея Шведа, Владимира Ивлева и Марюса Григониса.
«Это не был официальный матч, но мы очень серьезно тренируемся и теперь хотим кое-что увидеть. Мы разделили время между игроками, думаю, в итоге Лопатин получил больше всего минут, остальные – около 12 минут. Хотелось посмотреть, как мы выглядим сейчас, отойти от рутинной игры друг против друга, увидеть другие лица.
Мы пытались организовать эту встречу, потому что едем в Санкт-Петербург, чтобы сыграть с серьезными соперниками. Мы благодарим МБА за то, что они приняли наше предложение, помогли нам, и желаем им всего наилучшего. Прямо сейчас мы увидели то, что хотели. Наши новички быстро осваиваются в команде, во всем что касается комбинаций, расположения на площадке, всех наших потребностей в атаке и защите. Все трое новичков умны и имеют большой опыт. Колоссальную помощь оказывают наши ветераны и другие игроки, которые провели здесь уже много лет», – приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.
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