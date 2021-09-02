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15-летний россиянин Егор Дёмин подписал долгосрочный контракт с «Реалом»

15-летний россиянин Егор Дёмин подписал долгосрочный контракт с «Реалом»
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15-летний российский баскетболист Егор Дёмин подписал контракт с мадридским «Реалом». Об этом сообщается в телеграм-канале «Перехват».

Дёмин подписал долгосрочный контракт с «Реалом», который в первые три года будет считаться юниорским. По истечении этих лет будут различные опции: драфт, аренда или переквалификация соглашения во взрослое.

Сообщается, что на первой тренировке Дёмина в «Реале» присутствовали руководитель молодёжного проекта клуба и агент, который представляет звезду клуба НБА «Даллас Маверикс» Луку Дончича, который ранее выступал за «Реал». Также отмечается, что помимо «Реала» ещё пять испанских клубов выражали желание просмотреть Дёмина.

Отец игрока — бывший баскетболист «Химок» и «Урал-Грейта» Владимир Дёмин.

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