Уилл Томас не сыграл за УНИКС ни одного матча и ушёл из команды через полтора месяца
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Американский форвард Уилл Томас не будет выступать за УНИКС. Об этом сообщается в «твиттере» казанской команды.
Посмотреть фотографию баскетболиста можно в «твиттере» УНИКСа.
Томас подписал контракт с УНИКСом в середине июля. Таким образом, он числился в составе команды полтора месяца, не сыграв за неё ни одного официального матча.
Ранее Уилл Томас выступал за «Зенит». Американский баскетболист провёл в клубе из Санкт-Петербурга два года. В прошедшем сезоне Евролиги форвард появлялся на площадке в 39 матчах, набирая в среднем 9,3 очка, 4,9 подбора и 1,4 передачи.
В минувшем сезоне УНИКС дошёл до финала Еврокубка и Единой лиги ВТБ. В предстоящем сезоне казанский коллектив примет участие в Евролиге.
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