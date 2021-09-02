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Ник Янг спрогнозировал будущего чемпиона НБА, который способен обыграть «Бруклин»

Ник Янг спрогнозировал будущего чемпиона НБА, который способен обыграть «Бруклин»
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Чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Ник Янг считает, что «Бруклин Нетс» может оказаться не под силу справиться со звёздным составом «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Лейкерс» выиграют всё, если будут здоровы, они могут оказаться просто не по зубам для «Нетс», — написал Ник Янг в своём «твиттере».

«Лейкерс» в сезоне-2019/2020 завоевали чемпионский титул, за которым последовало рекордно короткое для НБА межсезонье. 36-летний Джеймс во второй половине регулярного чемпионата надолго выбыл из строя из-за травмы голеностопа. После вылета от «Финикса» Джеймс заявил о моральной и физической истощённости.

«Лейкерс» стали первым клубом в истории лиги, пригласившим сразу шесть игроков старше 31 года за одно межсезонье.

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