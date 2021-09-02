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Джален Роуз назвал лучшую команду в баскетболе

Джален Роуз назвал лучшую команду в баскетболе
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Эксперт ESPN, бывший баскетболист Джален Роуз считает, что генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка собрал лучшую команду в баскетболе в это межсезонье.

«Я знаю только одно — мой бывший партнёр по команде Роб Пелинка переигрывает всю НБА, если говорить о формировании состава команды. Я помню, как люди ставили под сомнение его личностные качества, когда Роб только получил эту работу. Сейчас же я вижу, что он собрал лучшую команду в баскетболе.

У них есть Леброн Джеймс. У них есть Энтони Дэвис, и он станет решающим фактором в потенциальном противостоянии с «Бруклином» или другими командами, играющими в смолбол. Плюс в «Лейкерс» пришли парни с огромным опытом. Сейчас у «Лейкерс» лучшая команда в баскетболе. Если они избегут травм, то Леброн Джеймс получит ещё один чемпионский перстень в 2022 году», — приводит слова Роуза ESPN.

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