Чемпион НБА отреагировал на исторический рекорд Криштиану Роналду по голам за сборную

Форвард «Торонто Рэпторс» Паскаль Сиакам отреагировал на исторический рекорд Криштиану Роналду по голам за сборную. Вчера, 1 сентября, 36-летний футболист забил два мяча в матче квалификации чемпионата мира – 2022 со сборной Ирландии (2:1), установив рекорд по количеству голов в истории сборных (111). Он превзошёл рекорд иранского форварда Али Даеи, который за карьеру забил 109 мячей.



Сиакам сделал ретвит записи о рекорде Роналду, прикрепив к нему эмодзи с козлом — акроним «Величаший в истории» в английском языке.

31 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду. Криштиану уже выступал за манкунианцев в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий играл с 2018 года. Португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».