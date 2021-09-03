ЦСКА разгромил «Парму» с разницей +36 на Кубке Кондрашина и Белова

В Санкт-Петербурге завершился полуфинальный матч Кубка Кондрашина и Белова, в котором встречались московский ЦСКА и пермская «Парма». Встреча завершилась победой армейцев со счётом 94:58.



Московская команда с первой четверти захватила преимущество в матче, уже к первому перерыву поведя в счёте с разницей в 11 очков. Вторая четверть осталась также за армейцами — к большому перерыву счёт на табло был 41:19 в пользу ЦСКА.



Не изменилась ситуация и в третьей четверти — к заключительной десятиминутке «Парма» отставала от ЦСКА на 28 очков. В четвёртом игровом отрезке ЦСКА довёл счёт до разгромного — 94:58.



Во втором полуфинале встретятся санкт-петербургский «Зенит» и «Нижний Новгород» из одноимённого города.