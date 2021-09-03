«Зенит» разгромил «Нижний Новгород» и сыграет с ЦСКА в финале Кубка Кондрашина и Белова
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В Санкт-Петербурге завершился второй полуфинальный матч Кубка Кондрашина и Белова, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и «Нижний Новгород». Встреча завершилась победой питерцев со счётом 95:69.
Хозяева паркета с первой четверти захватили преимущество в матче, уже к первому перерыву поведя в счёте с разницей в восемь очков. Вторая четверть прошла в равной борьбе и завершилась со счётом 19:19 — к большому перерыву «Зенит» вёл со счётом 40:32.
В третьем игровом отрезке «Зениту» удалось совершить рывок ещё в пять очков, а в заключительной четверти санкт-петербургский клуб поставил красивую точку в матче, увеличив отрыв до 26 очков.
В первом полуфинале московский ЦСКА разгромил пермскую «Парму» со счётом 94:58.
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