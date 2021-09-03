Хавьер Паскуаль высказался о выступлении новых игроков «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился мнением после матча с «Нижним Новгородом» (95:69) в полуфинале Кубка Кондрашина и Белова.

«Мы очень рады, что сегодня вновь играли у себя дома с нашими болельщиками. На самом деле хорошо чувствовать, что играем именно с ними.



Первые 20 минут мы были немножко не в игре, но это нормально, так как это всего вторая игра на предсезонке. У нас очень много новых игроков, нужно включать свою игру. Во второй половине матча мы лучше действовали в нападении. Повторюсь, это нормально, потому что сейчас идёт только начало сезона, а мы начали тренировки 21 августа.



Травма Гудайтиса? Ничего серьёзного, просто порез. Новые игроки? Мы довольны тем, как они тренируются, как они вошли в команду. Им нужно время, но мы рады той команде, которую удалось построить. Сейчас нужно заниматься построением командной химии», — передаёт слова Паскуаля корреспондент чемпионата Георгий Горностаев.