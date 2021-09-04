Чарльз Баркли: все мы знаем, как работает агентство Леброна Джеймса

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Чарльз Баркли раскритиковал агентство Klutch Points и Рича Пола, который также ведёт дела четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса.



«Я не верю, что им всё сойдёт с рук. Мы все знаем, как работает это агентство. Они пытаются продать своих игроков туда, куда хочется именно им. Новички «Лейкерс» получили более выгодные предложения из «Бостона» и «Нью-Йорка». Но Рич Пол и его соратники сказали: «Нет, они либо едут в Лос-Анджелес и играют с Леброном, либо просто не будут играть», — сказал Чарльз Баркли в эфире NBC Sports Philadelphia.



Ранее стало известно, что центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» Нерленс Ноэль подал в суд на агента Рича Пола.



Ноэль заявляет, что ошибки Пола, который ранее вёл его карьеру, стоили ему $ 58 млн. Баскетболист, подавший иск, утверждает, что агент давал ему неверные советы в отношении подписания контрактов. Также он считает, что Пол потерял к нему интерес после того, как игрок получил травму в сезоне-2017/2018, вследствие чего два года выступал на минимальном контракте.