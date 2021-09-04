«Зенит» с разгромным счётом обыграл ЦСКА в финале Кубка Кондрашина и Белова

В Санкт-Петербурге завершился финальный матч Кубка Кондрашина и Белова, в котором «Зенит» уверенно обыграл московский ЦСКА со счётом 100:73.
После первой четверти «Зенит» уверенно лидировал с преимуществом в 8 очков, а к концу первой половины увеличил отрыв до 18.
Третий игровой отрезок завершился ничейным результатом — 21:21, а заключительная четверть вновь осталась за санкт-петербургским клубом, что позволило команде одержать уверенную победу с разрывом в 27 очков и стать победителем турнира.
Кубок назван в честь двух легенд ленинградского и советского баскетбола.
Александр Белов — центровой «Спартака» и лидер сборной СССР, автор броска на последних секундах в матче СССР — США на мюнхенской Олимпиаде в 1972 году.
Владимир Кондрашин — заслуженный тренер СССР, возглавлявший ленинградский «Спартак». Руководил олимпийской сборной СССР на Олимпиаде 1972 года.
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