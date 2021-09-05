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Блэйк Гриффин назвал самого уважаемого игрока НБА

Блэйк Гриффин назвал самого уважаемого игрока НБА
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По мнению форварда «Бруклин Нетс» Блейка Гриффина, звание самого уважаемого и почитаемого игрока НБА принадлежит ветерану «Майами Хит» Удонису Хаслему.

В недавнем выпуске подкаста Barstool «Pardon my Take» на YouTube-канале Блейк Гриффин присоединился к шоу, в котором участники открывают баскетбольные карточки. Когда Блейк и команда Barstool открывали какую-либо карточку, они часто останавливались и говорили об игроке, которого только что вытащили. Когда на экране появилась карточка Удониса Хаслема, Блейк очень положительно о нём отозвался.

На вопрос, пользуется ли Хаслем всеобщим уважением, Гриффин не только ответил утвердительно, но и добавил, что Хаслем имеет самый высокий рейтинг одобрения в лиге среди своих коллег по НБА.

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