Блэйк Гриффин назвал самого уважаемого игрока НБА

По мнению форварда «Бруклин Нетс» Блейка Гриффина, звание самого уважаемого и почитаемого игрока НБА принадлежит ветерану «Майами Хит» Удонису Хаслему.

В недавнем выпуске подкаста Barstool «Pardon my Take» на YouTube-канале Блейк Гриффин присоединился к шоу, в котором участники открывают баскетбольные карточки. Когда Блейк и команда Barstool открывали какую-либо карточку, они часто останавливались и говорили об игроке, которого только что вытащили. Когда на экране появилась карточка Удониса Хаслема, Блейк очень положительно о нём отозвался.



На вопрос, пользуется ли Хаслем всеобщим уважением, Гриффин не только ответил утвердительно, но и добавил, что Хаслем имеет самый высокий рейтинг одобрения в лиге среди своих коллег по НБА.