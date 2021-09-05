Дион Уэйтерс показал преображение тела, достигнутое благодаря работе в зале

Свободный агент Дион Уэйтерс поделился со своими подписчиками в «инстаграме» фотографиями своего тела, написав, что он проделал огромную работу над собой.
«На первой фотографии был парень, который занимался чушью, размышлял о себе, постоянно впадая в депрессию, отрицая многие вещи и просто медленно разбрасываясь своим талантом, данным богом.
Но, чёрт возьми, мы все люди, мы все проходим через это дерьмо. Парень на второй фотографии пришёл к реальности и понял, кем он был и остаётся. Мы все совершаем ошибки, но при этом должны учиться на них. Благодаря правильным выводам мы движемся вперёд.
Спасибо моей семье и настоящим друзьям, которые были рядом. Нет, я не прошу сочувствия, я просто ощущаю, что вырос как личность и желаю поделиться этим. Для тех, кто переживает трудные времена – вы не одиноки, я с вами в этой борьбе, давайте расти вместе. Мы вместе пройдем через это!» – написал Уэйтерс.
Публикация доступна в «инстаграме» Уэйтерса.
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