Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дион Уэйтерс показал преображение тела, достигнутое благодаря работе в зале

Дион Уэйтерс показал преображение тела, достигнутое благодаря работе в зале
Комментарии

Свободный агент Дион Уэйтерс поделился со своими подписчиками в «инстаграме» фотографиями своего тела, написав, что он проделал огромную работу над собой.

«На первой фотографии был парень, который занимался чушью, размышлял о себе, постоянно впадая в депрессию, отрицая многие вещи и просто медленно разбрасываясь своим талантом, данным богом.

Но, чёрт возьми, мы все люди, мы все проходим через это дерьмо. Парень на второй фотографии пришёл к реальности и понял, кем он был и остаётся. Мы все совершаем ошибки, но при этом должны учиться на них. Благодаря правильным выводам мы движемся вперёд.

Спасибо моей семье и настоящим друзьям, которые были рядом. Нет, я не прошу сочувствия, я просто ощущаю, что вырос как личность и желаю поделиться этим. Для тех, кто переживает трудные времена – вы не одиноки, я с вами в этой борьбе, давайте расти вместе. Мы вместе пройдем через это!» – написал Уэйтерс.

Публикация доступна в «инстаграме» Уэйтерса.

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021