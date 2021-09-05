Леброн Джеймс отреагировал на встречу с Элтоном Джоном в Италии

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на встречу с Элтоном Джоном во время своего отпуска в Италии.

«Элтон Джон, ты действительно единственный в своём роде. Был очень рад познакомится и поговорить с тобой. Желаю всего наилучшего тебе и твоей семье», — написал Джеймс в «сториз» своего «инстаграма».

Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Всего за сборную США он провёл 68 матчей. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.



Ранее американские букмекеры назвали главных претендентов на приз MVP НБА в сезоне-2021/2022. Джеймс не попал в топ-5 по итогам опроса.