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Леброн Джеймс отреагировал на встречу с Элтоном Джоном в Италии

Леброн Джеймс отреагировал на встречу с Элтоном Джоном в Италии
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на встречу с Элтоном Джоном во время своего отпуска в Италии.

«Элтон Джон, ты действительно единственный в своём роде. Был очень рад познакомится и поговорить с тобой. Желаю всего наилучшего тебе и твоей семье», — написал Джеймс в «сториз» своего «инстаграма».

Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Всего за сборную США он провёл 68 матчей. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.

Ранее американские букмекеры назвали главных претендентов на приз MVP НБА в сезоне-2021/2022. Джеймс не попал в топ-5 по итогам опроса.

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