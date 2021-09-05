Эксперт: «Лейкерс» суждено провалиться на старте сезона

Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст считает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» может провалить старт нового сезона НБА.



«Я бы сказал, что с таким количеством новых игроков я не уверен в их игре. Я бы посоветовал людям не ждать много от первого месяца после начала сезона. Если они начнут с 15 победами и пятью поражениями — уже хорошо. Но если они этого не сделают, то не стоит реагировать слишком остро. Этой команде суждено провалиться на старте сезона.



Напомним, исторически, когда Расселла Уэстбрука обменяли в «Рокетс», они вяло начали сезон. Им пришлось учиться играть с ним. То же самое было в «Вашингтоне». Когда Леброну пришлось учиться играть с другой звездой, Дуэйном Уэйдом, в «Майами», они начали с девяти побед и восьми поражений. Когда он присматривался к «Кливленду» и Кайри Ирвингу, они выиграли 19 матчей и 20 проиграли», — сказал Брайан Уиндхорст в эфире ESPN.