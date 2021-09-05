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Дэмьен Лиллард женился. Его одноклубник проехал более 8000 км, чтобы побывать на свадьбе

Дэмьен Лиллард женился. Его одноклубник проехал более 8000 км, чтобы побывать на свадьбе
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Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард женился на возлюбленной Кайле Хэнсон, сообщает Clutch Points. Лиллард сделал девушке предложение зимой 2020 года, однако свадьбу решили отложить из-за пандемии и рождения двойни у пары.

Праздник посетили многие друзья Лилларда, включая его бывших и нынешних партнёров по команде. Один из них, центровой «Портленда» Юсуф Нуркич, специально прилетел в США из Европы, чтобы присутствовать на свадьбе друга. Для этого Нуркичу пришлось преодолеть более 8 тысяч километров.

Помимо баскетболистов, свадьбу Лилларда посетили рэперы Snoop Dogg и Common, исполнившие на мероприятии свои треки.

Лиллард выступает в «Портленде» с момента выбора на драфте НБА в 2012 году. В сезоне-2020/2021 он набирал в среднем 28,8 очка и 7,5 передачи за 35,8 минуты в 67 матчах регулярного чемпионата, а в шести играх плей-офф — 34,3 очка и 10,2 передачи за 41,3 минуты. «Блэйзерс» проиграли «Денвер Наггетс» (2-4) в первом раунде плей-офф, что сразу же вызвало вопросы о будущем Лилларда.

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