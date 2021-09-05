Дэмьен Лиллард женился. Его одноклубник проехал более 8000 км, чтобы побывать на свадьбе

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард женился на возлюбленной Кайле Хэнсон, сообщает Clutch Points. Лиллард сделал девушке предложение зимой 2020 года, однако свадьбу решили отложить из-за пандемии и рождения двойни у пары.
Праздник посетили многие друзья Лилларда, включая его бывших и нынешних партнёров по команде. Один из них, центровой «Портленда» Юсуф Нуркич, специально прилетел в США из Европы, чтобы присутствовать на свадьбе друга. Для этого Нуркичу пришлось преодолеть более 8 тысяч километров.
Помимо баскетболистов, свадьбу Лилларда посетили рэперы Snoop Dogg и Common, исполнившие на мероприятии свои треки.
Лиллард выступает в «Портленде» с момента выбора на драфте НБА в 2012 году. В сезоне-2020/2021 он набирал в среднем 28,8 очка и 7,5 передачи за 35,8 минуты в 67 матчах регулярного чемпионата, а в шести играх плей-офф — 34,3 очка и 10,2 передачи за 41,3 минуты. «Блэйзерс» проиграли «Денвер Наггетс» (2-4) в первом раунде плей-офф, что сразу же вызвало вопросы о будущем Лилларда.
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