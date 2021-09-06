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Эван Фурнье встретился с министром образования Франции, которого критиковал после ОИ

Эван Фурнье встретился с министром образования Франции, которого критиковал после ОИ
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Атакующий защитник сборной Франции Эван Фурнье встретился с министром образования Жаном-Мишелем Бланке. Ранее игрок раскритиковал чиновника после того, как тот объяснил успехи Франции на ОИ-2020 уроками физкультуры в школе.

«Сегодня Бланке принял меня в Министерстве образования Франции. Состоялся обмен мыслями о школе, будущем спорта и поддержке спортсменов. Получилось очень конструктивно и интересно. Планируем продолжать подобные обсуждения в ближайшие месяцы. Подождите и увидите», — написал Фурнье в «Твиттере».

Напомним, сборная Франции на ОИ-2020 дошла до финала баскетбольного турнира, где проиграла команде США со счётом 82:87. Самым ценным игроком турнира стал американец Кевин Дюрант.

Ранее Фурнье отреагировал на шокирующие кадры цепляющихся за американский самолёт афганцев, сравнив происходящее с «Войной миров».

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