Эван Фурнье встретился с министром образования Франции, которого критиковал после ОИ

Атакующий защитник сборной Франции Эван Фурнье встретился с министром образования Жаном-Мишелем Бланке. Ранее игрок раскритиковал чиновника после того, как тот объяснил успехи Франции на ОИ-2020 уроками физкультуры в школе.



«Сегодня Бланке принял меня в Министерстве образования Франции. Состоялся обмен мыслями о школе, будущем спорта и поддержке спортсменов. Получилось очень конструктивно и интересно. Планируем продолжать подобные обсуждения в ближайшие месяцы. Подождите и увидите», — написал Фурнье в «Твиттере».

Напомним, сборная Франции на ОИ-2020 дошла до финала баскетбольного турнира, где проиграла команде США со счётом 82:87. Самым ценным игроком турнира стал американец Кевин Дюрант.



Ранее Фурнье отреагировал на шокирующие кадры цепляющихся за американский самолёт афганцев, сравнив происходящее с «Войной миров».