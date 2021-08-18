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Эван Фурнье отреагировал на шокирующие кадры цепляющихся за американский самолёт афганцев

Эван Фурнье отреагировал на шокирующие кадры цепляющихся за американский самолёт афганцев
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Атакующий защитник «Нью-Йорк Никс» Эван Фурнье отреагировал на ситуацию в Афганистане, откуда США выводят свои войска. В ответ на это, а также вследствие наступления талибов (Талибан — запрещённая в России террористическая организация) в стране началась паника. В своём «твиттере» французский игрок разместил видео, где демонстрируются кадры цепляющихся за американский военный самолёт местных жителей, и сравнил происходящее в стране с постапокалиптическим боевиком «Война миров Z».

«Нет, разве это правда? Больше похоже на «Войну миров Z», — подписал видео Фурнье.

Видеозапись можно посмотреть на странице Фурнье в «Твиттере».

Ранее инсайдер ESPN Бобби Маркс прокомментировал новый контракт форварда Джулиуса Рэндла с «Нью-Йорк Никс» — в текущее межсезонье игрок подписал с клубом соглашение на сумму $ 117 млн сроком на 4 года.

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