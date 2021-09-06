Двукратный чемпион НБА назвал игрока, к которому должны присмотреться контендеры лиги

Двукратный чемпион НБА Джеймс Поузи посоветовал лидерам лиги обратить внимание на форварда «Кливленд Кавальерс» Кевина Лава. Поузи посоветовал фаворитам грядущего сезона подписать 33-летнего игрока.
«Кевин вполне способен помочь одному из претендентов на чемпионство. Именно сильная команда может удачно использовать талант Лава. У него по-прежнему классный бросок. Вдобавок Кевин умеет раздвигать зоны для партнёров и готов проявить себя, если получит шанс побороться за ещё один титул. Считаю, что фавориты сезона обязаны рассмотреть возможность приобретения Лава», — рассказал Поузи в эфире SiriusXM NBA.
Ранее появилась информация, что Лав может воссоединиться с Леброном Джеймсом в «Лейкерс» после ухода из «Кливленда». В межсезонье «Кливленд» выменял из «Чикаго Буллз» тяжёлого форварда Лаури Маркканена и выбрал на драфте центрового Эвана Мобли. Ещё до трансфера Маркканена «Кавальерс» предупредили Лава о лимитировании роли в следующем сезоне. В прошлом сезоне Лав набирал в среднем 12,2 очка, 7,4 подбора и 2,5 передачи за 24,9 минуты.
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