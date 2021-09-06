Инсайдер НБА назвал идеально подходящую звезду для «Голден Стэйт»

Инсайдер Амин Эльхассан считает, что разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс идеально подойдёт «Голден Стэйт Уорриорз».



«Он подходит для команды, которая постепенно стареет. Если «Уорриорз» получат этого 25-летнего парня, это даст возможность продлить окно ещё на пять, шесть, семь лет. По мере того, как игроки «Уорриорз» становятся старше, возможно, они не смогут играть так хорошо, как хотелось бы.



И есть этот парень, Симмонс, в центре всего этого. Он будет играть более свободно и чувствовать себя комфортнее, а, значит, сможет быть лучшей версией себя, чем он был в «Филадельфии», — сказал Эльхассан в эфире SiriusXM NBA Radio.

Симмонс провалился в плей-офф-2021, где «Филадельфия» вылетела во втором раунде по итогам серии с «Атлантой Хоукс». Бен отказывался бросать из-за дуги и реализовал худшие в истории 34,2% штрафных за постсезон.



Средние показатели Симмонса в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 составили 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи за 32,3 минуты на площадке при точности с игры 56%. За следующий сезон австралиец заработает $ 33 млн. Контракт Симмонса рассчитан до 2025 года.