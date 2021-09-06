Майк Джеймс отреагировал на информацию, что «Реал» заплатит Мбаппе € 80 млн после перехода

Разыгрывающий московского ЦСКА Майк Джеймс отреагировал на информацию, согласно которой мадридский «Реал» планирует заплатить Килиану Мбаппе € 80 млн в качестве бонуса после подписания контракта. Мбаппе может перейти в мадридский клуб уже следующим летом на правах свободного агента.
«Простите, что?» — написал Майк Джеймс в своём «твиттере».
Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В прошлом сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач. Также на его счету восемь голов в 10 играх в Лиге чемпионов. На чемпионате Европы — 2020 Мбаппе принял участие в четырёх играх и отметился одним ассистом.
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