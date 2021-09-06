Айзея Томас объяснил, почему Майкл Джордан хуже Леброна Джеймса

Двукратный чемпион НБА в составе «Детройт Пистонс» Айзея Томас заявил, что считает Леброна Джеймса лучшим баскетболистом в истории. Он поставил на вторую строчку Майкла Джордана.
«Я думаю, именно Леброн был бы моим выбором на первое место в списке лучших. Мне нравится Леброн как полноценный баскетболист. Вторым был бы Майкл Джордан, с учётом того, что вы и так знаете — его результативности, побед, чемпионства и всего остального. А Коби был бы третьим. Но во всех играх, которые я видел, нет ни одного игрока, который бы делал настолько много, как Леброн Джеймс последние 15 лет», — приводит слова Айзеи Томаса Essentially Sports.
Айзея Томас был признан самым ценным игроком финальной серии 1990 года. Он 12 раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА и дважды был признан самым ценным игроком.
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