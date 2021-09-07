Кириленко: схема игры Базаревича может оказаться несовместимой с новой сборной России

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко оценил перспективы Сергея Базаревича по продлению контракта с национальной сборной.



«Ещё летом, после завершения Олимпийского квалификационного турнира, по итогам которого мужская сборная не смогла отобраться на Игры в Токио, было объявлено, что команду ждет полная перезагрузка. На сегодняшний день в национальной команде фактически нет ни тренерского штаба, ни генерального менеджера, ни состава игроков. Некий чистый холст, на который мы собираемся написать сборную заново.



Это не говорит о том, что между нами и Сергеем Базаревичем или Сергеем Пановым существуют какие-либо разногласия или конфликты. Тем более задачи, поставленные перед сборной России еще четыре года назад, по большей части были реализованы. Безусловно, нам всем хотелось верить в то, что наша команда попадет на Олимпийские игры. И по прошествии этого олимпийского цикла мы действительно благодарны Сергею Валериановичу – для этой сборной он сделал очень многое.



Обновление мужской сборной не обязательно подразумевает участие и победы во всех возможных турнирах. Сегодня наша цель заключается в том, чтобы собрать за три ближайших года коллектив игроков и тренеров, который будет способен достойно выступать в международных соревнованиях в долгосрочной перспективе. Наша команда четыре последних года неплохо смотрелась против европейских сборных. И тот опытный состав, который был у нас, при удачном раскладе позволял рассчитывать на борьбу за медали на различных турнирах. Однако нам необходимо признать, что пора сделать ставку на молодежь, для нас очевидно, что поколение игроков сменилось, и мы должны двигаться дальше.



Сейчас тренерскому штабу сборной растить новых лидеров внутри команды. Этот процесс может быть и наверняка будет болезненным, ведь на сегодняшний день у молодых ребят нет необходимого опыта. Но это не значит, что они не смогут реализовать поставленные перед ними задачи.



Впереди процедура, похожая на ту, что была 5 лет назад. Федерация определила шорт-лист специалистов, с которыми, при условии их интереса, мы планируем обсудить видение дальнейшего развития мужской сборной России.



Отмечу, что Сергей Базаревич входит в этот список наряду с другими кандидатами, но нужно понимать, что схема игры Сергея Валериановича может оказаться несовместимой с новой командой.



В любом случае, кандидаты, прошедшие предварительные собеседования, будут представлены на обсуждение тренерского совета, который передаст в исполком РФБ свои рекомендации по кандидатуре главного тренера.



Процесс перезагрузки осложняется краткосрочностью «окон». Перед главным тренером сборной будет стоять задача заигрывания молодых игроков. А на то, чтобы сформировать состав и начать играть, есть менее недели. Но календарь такой, какой есть, придется изворачиваться, более масштабный сбор мы сможем провести только летом. В потенциале у нас есть немало молодых ребят, которые могут «зайти» и играть за сборную, но нужно понимать, что процесс «притирки» займет немало времени.



Да, сейчас мы можем и должны рисковать. Однако мы все еще хотим бороться как минимум за участие в Кубке мира или Евробаскете. Это те крупные турниры, которые не хочется пропускать даже с точки зрения приобретаемого опыта. По этой причине, безусловно, мы не будем полностью отказываться от участия ветеранов в играх сборной команды. Таким образом, задача у тренера на новый олимпийский цикл, на мой взгляд, будет более амбициозной и сложной – найти необходимый баланс из новичков и уже имеющих опыт выступления за сборную ребят, ведь для команды ветераны играют важнейшую роль. Их задача – создать необходимую химию и атмосферу, а также привить молодым игрокам правильное отношение к выступлению за национальную команду», — цитирует Кириленко официальный сайт РФБ.