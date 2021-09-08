Аналитик НБА: у Расселла Уэстбрука нет чувства стыда?

Обозреватель Скип Бэйлесс отреагировал на видеозапись, где разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук забивает сверху через сопротивление двух молодых парней.
Расселл Уэстбрук забил данк через трёх человек:
«Неужели у него нет чувства стыда? Я никогда прежде не видел ничего подобного. Он делает данк, а сопротивление ему оказывают три маленьких ребёнка. Мне кажется, они похожи на старшеклассников. К тому же они не выглядят уж слишком спортивными. Даже не знаю, играют ли они вообще в баскетбол. Возможно, что нет. И он размещает такое видео и гордится им. Как такое вообще возможно?» — сказал Бэйлесс в эфире шоу Undisputed.
Ранее эксперт ESPN Брайан Уиндхорст допустил, что «Лос-Анджелес Лейкерс» может провалить старт нового сезона НБА.
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