«Енисей» подписал 206-сантиметрового форварда, ранее игравшего за «Нижний Новгород»
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Баскетбольный клуб «Енисей» подписал контракт с 25-летним форвардом Дарралом Уиллисом. Длительность подписанного с 206-сантиметровым игроком соглашения пока не называется.
Американский форвард ранее уже выступал в Единой лиге ВТБ, защищая цвета «Нижнего Новгорода». Также Уиллис играл за кипрский «Керавнос», где выиграл чемпионат и Кубок страны, после чего был признан MVP. У американского игрока есть в резюме и опыт выступлений за французский «Монако» и итальянскую «Брешию».
«Уиллис имеет опыт игры в Единой Лиге ВТБ. Будем его наигрывать на четвёртой и пятой позициях. Ожидаем его доминирования на обоих щитах в защите и нападении», — прокомментировал подписание контракта главный тренер красноярской команды Дражен Анзулович.
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