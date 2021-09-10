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«Бруклин» отчислил 3-го номера драфта-2015

«Бруклин» отчислил 3-го номера драфта-2015
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«Бруклин Нетс» отчислил центрового Джалила Окафора, сообщил клуб в пресс-релизе.

Окафор стал игроком «Бруклина» после недавнего обмена из «Детройт Пистонс» на Деандре Джордана. По результатам сделки «Нетс» также получили форварда Секу Думбия, который может быть покинуть клуб в ближайшее время. Окафор не вписывался в планы «Бруклина» и считался вероятным кандидатом на отчисление сразу после обмена из «Пистонс». «Нетс» нужно было освободить дополнительное место в заявке для официального подписания тяжёлого форварда Пола Миллсэпа, с которым ранее согласовали минимальный однолетний контракт.

Третий номер драфта НБА 2015 года Окафор набирал в среднем 5,4 очка и 2,4 подбора за 27 матчей в составе «Пистонс» в прошлом сезоне.

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