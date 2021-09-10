Шакил О'Нил — Бену Симмонсу: ты не настолько хорош

Четырёхкратный чемпион НБА Шакил О'Нил выступил с критикой в адрес защитника «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса, сыгравшего неудачно в плей-офф-2021 и попросившего клуб обменять его.

«Если есть цель выйти на следующий уровень, то нужно становиться великим, а чтобы стать великим, нужно работать над своей игрой. Не стоит размещать в «Инстаграме» фотографии своего «Феррари» или актрисы, с которой общаешься. Когда играешь в таких городах, как Филадельфия, Бостон, Лос-Анджелес или Майами, где люди привыкли вкалывать, им плевать на всё это. Они хотят, чтобы и ты также много работал.



Многие подписчики тебе говорят, как же ты хорош, какой ты классный. Но прямо сейчас ты слышишь от опытных ребят: ты не настолько хорош. Если не нравится, делай то, что должен. Но ты не так уж и хорош», — сказал Шакил в подкасте The Big Podcast with Shaq.