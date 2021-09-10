Сборная Аргентины назначила нового главного тренера

Нестор Гарсия станет новым главным тренером сборной Аргентины. Об этом сообщает Sportando.



В 2011 году Гарсия уже работал со сборной Аргентины. Тогда он исполнял роль ассистента в команде. А 2012 году уже под его руководством аргентинские баскетболисты одержали победу в чемпионате Южной Америки.

Последним местом, где трудился 56-летний Гарсиа, была сборная Доминиканской республики.



На посту наставника национальной команды Нестор сменит Серхио Эрнандеса, покинувшего сборную после поражения четвертьфинале Олимпийских игр в Токио. Победу на Олимпиаде, напомним, одержала национальная команда США. В финале соревнований американцы оказались сильнее баскетболистов сборной Франции. Счёт того матча — 87:82.