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Сборная Аргентины назначила нового главного тренера

Сборная Аргентины назначила нового главного тренера
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Нестор Гарсия станет новым главным тренером сборной Аргентины. Об этом сообщает Sportando.

В 2011 году Гарсия уже работал со сборной Аргентины. Тогда он исполнял роль ассистента в команде. А 2012 году уже под его руководством аргентинские баскетболисты одержали победу в чемпионате Южной Америки.

Последним местом, где трудился 56-летний Гарсиа, была сборная Доминиканской республики.

На посту наставника национальной команды Нестор сменит Серхио Эрнандеса, покинувшего сборную после поражения четвертьфинале Олимпийских игр в Токио. Победу на Олимпиаде, напомним, одержала национальная команда США. В финале соревнований американцы оказались сильнее баскетболистов сборной Франции. Счёт того матча — 87:82.

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