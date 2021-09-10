Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Никола Йокич улучшил физическую форму за межсезонье

Никола Йокич улучшил физическую форму за межсезонье
Комментарии

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич улучшил свою физическую форму за нынешнее межсезонье. Видео с тренировки баскетболиста было опубликовано в «твиттере» «Денвер Наггетс».

В прошедшем сезоне НБА «Денвер» дошёл до полуфинала Западной конференции, где был побеждён «Финикс Санз» в четырёх матчах. Йокич был признан MVP в сезоне-2020/2021. Это позволяет ему подписать соглашение на сумму $ 241 млн в межсезонье 2022 или 2023 года. Он не имеет права подписать «супермакс» этим летом, потому что по условиям коллективного договора на один год не дотягивает до необходимого стажа в НБА.

В этом сезоне Йокич набирал в среднем 26,4 очка, 10,8 подбора и 8,3 передачи, приняв участие во всех 72 играх регулярного чемпионата. 41-й пик драфта-2014 Йокич является самым низко задрафтованным игроком в истории, ставшим MVP. Он также первый игрок в истории «Денвера», получивший награду.

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021