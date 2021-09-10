Никола Йокич улучшил физическую форму за межсезонье

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич улучшил свою физическую форму за нынешнее межсезонье. Видео с тренировки баскетболиста было опубликовано в «твиттере» «Денвер Наггетс».
В прошедшем сезоне НБА «Денвер» дошёл до полуфинала Западной конференции, где был побеждён «Финикс Санз» в четырёх матчах. Йокич был признан MVP в сезоне-2020/2021. Это позволяет ему подписать соглашение на сумму $ 241 млн в межсезонье 2022 или 2023 года. Он не имеет права подписать «супермакс» этим летом, потому что по условиям коллективного договора на один год не дотягивает до необходимого стажа в НБА.
В этом сезоне Йокич набирал в среднем 26,4 очка, 10,8 подбора и 8,3 передачи, приняв участие во всех 72 играх регулярного чемпионата. 41-й пик драфта-2014 Йокич является самым низко задрафтованным игроком в истории, ставшим MVP. Он также первый игрок в истории «Денвера», получивший награду.
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