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Стало известно, почему «Лейкерс» расстались с Марком Газолем за год до истечения контракта

Стало известно, почему «Лейкерс» расстались с Марком Газолем за год до истечения контракта
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Инсайдер Кайл Гун сообщил, что «Лос-Анджелес Лейкерс» рассчитывали продолжить сотрудничество с центровым Марком Газолем и ждали от него соответствующего сообщения, однако испанец дал понять, что не намерен продолжать выступать в составе клуба.

«Я слышал, что „Лейкерс“ на прошлой неделе ждали сообщения от Газоля о том, что он заинтересован и будет рад провести ещё один сезон с командой. Но в итоге им пришлось обратиться к варианту с Деандре Джорданом», — написал Кайл Гун в своём «твиттере».

Напомним, накануне стало известно, что «Лос-Анджелес Лейкерс» обменял центрового Марка Газоля, пик второго раунда драфта НБА 2024 года и наличные средства в «Мемфис Гриззлиз», получив права на выбранного во втором раунде драфта-2016 Вана Чжэлиня.

36-летний Газоль намерен вернуться в Испанию, чтобы быть поближе к семье. Центровой рассматривает вариант с завершением карьеры. «Барселона» считается главным претендентом на подписание Газоля, если игрок решит продолжить выступление на профессиональном уровне.

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