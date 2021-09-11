«Миннесота» поставила ограничение «Филадельфии» по обмену Бена Симмонса

«Миннесота Тимбервулвз» заинтересована в обмене защитника «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса, однако рассчитывает избежать потери своих ведущих игроков центрового Карла Энтони Таунса, разыгрывающего Д'Анджело Расселла и атакующего защитника Энтони Эдвардса, сообщает HoopsHype.
«Сиксерс» хотят получить за Симмонса игрока, который способен помочь им прямо сейчас. Это затрудняет проведение сделки.
Симмонс провалился в плей-офф-2021, где «Филадельфия» вылетела во втором раунде по итогам серии с «Атланта Хоукс». Бен отказывался бросать из-за дуги и реализовал худшие в истории 34,2% штрафных за постсезон.
Средние показатели Симмонса в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 составили 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи за 32,3 минуты на площадке при точности с игры 56%. За следующий сезон австралиец заработает $ 33 млн. Контракт Симмонса рассчитан до 2025 года.
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