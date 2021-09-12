Димитрис Итудис высказался о разгромной победе ЦСКА над греческим клубом

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказался о разгромной победе над греческим «Лаврио» (107:68) в матче международного турнира на Кипре.

«В первую очередь, поздравляю команду. Мы провели ещё один серьёзный матч, это важно на нынешнем этапе подготовки. Как вы видите из статистики, мы пытались использовать разные сочетания, делить время между баскетболистами. Показали неплохое движение как в защите, так и в нападении. Очевидно, что «Лаврио» не играет на уровне Евролиги, но это финалист чемпионата Греции и очень серьёзная команда. Несколько раз они заставляли нас нервничать, особенно в первой четверти при большой разнице в счёте и в середине второй четверти, когда отрыв сократился до 10 очков. Хорошо, что команда, наконец, собралась вместе. Завтра нам предстоит матч с очередным серьёзным соперником», — цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА.